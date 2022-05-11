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Apple объявила о прекращении производства плеера iPod

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Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова
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Американская корпорация-производитель техники Apple объявила о прекращении производства iPod спустя более 20 лет после выпуска первого музыкального девайса. Устройства будут продаваться до тех пор, пока не закончатся запасы, следует из заявления, опубликованного 10 мая на сайте компании.

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В тексте также указано, что изначально iPod разрабатывался как устройство, через которое можно было слушать музыку, но на сегодняшний день эта функция присутствует во всей продукции Apple. Таким образом спрос на iPod стал очень низкий.

«Сегодня возможность вывести свою музыкальную библиотеку в мир интегрирована во всю линейку продуктов Apple — от iPhone и Apple Watch до iPad и Mac — наряду с доступом к более чем 90 млн песен и более чем 30 тыс. плейлистов, доступных через Apple Music», — заявили в компании.

В 2019 году Apple впервые за четыре года перевыпустила плеер iPod. Ажиотажа новинка не вызвала.

6 мая «Известия» узнали, что новый iPhone SE, мировые продажи которого начались 18 марта, несмотря на прекращение официальных поставок техники Apple в РФ, добрался до российских прилавков.

Как в Россию попадают новые смартфоны Apple, продавцы не объясняют. Некоторые из них указывают страны, в которых были приобретены гаджеты, — среди них ОАЭ и Австралия. В ОАЭ iPhone SE с памятью 128 Гб стоит чуть более 2 тыс. дирхамов, или чуть более 37 тыс. рублей по курсу Forex. Цена устройства в Австралии — 799 австралийских долларов, то есть около 40,5 тыс. рублей. На Ozon iPhone SE 128 Гб стоит примерно от 60 тыс. Получается, что при перепродаже новый iPhone предлагают с наценкой в 1,5 раза или более.

В тот же день сообщалось, что в будущие машины Apple могут встроить алкотестер. Авторы портала полагают, что в будущем iPhone будет содержать функцию алкотестера, привязанного к ключам автомобиля. Технология подразумевает, что электронный ключ Car Key запускает двигатель автомобиля только после того, как водитель проходит процедуру по проверке на трезвость.

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