Новый iPhone SE, мировые продажи которого начались 18 марта, несмотря на прекращение официальных поставок техники Apple в РФ, добрался до российских прилавков. В этом убедились корреспонденты «Известий», изучившие предложения небольших интернет-магазинов и продавцов на маркетплейсах.

Речь идет именно о новых поставках: последний смартфон от Apple до сих пор не ввозили в Россию, утверждают опрошенные «Известиями» сотрудники компаний — партнеров вендора. По их словам, первые неофициальные продажи iPhone SE начались во второй половине апреля — еще до того, как Минпромторг составил перечень товаров, которые можно ввозить в рамках параллельного импорта.

Как в Россию попадают новые смартфоны Apple, продавцы не объясняют. Некоторые из них указывают страны, в которых были приобретены гаджеты, — среди них ОАЭ и Австралия. В ОАЭ iPhone SE с памятью 128 Гб стоит чуть более 2 тыс. дирхамов, или чуть более 37 тыс. рублей по курсу Forex. Цена устройства в Австралии — 799 австралийских долларов, то есть около 40,5 тыс. рублей. На Ozon iPhone SE 128 Гб стоит примерно от 60 тыс. Получается, что при перепродаже новый iPhone предлагают с наценкой в 1,5 раза или более.

Источник, близкий к одной из розничных сетей, считает, что новые iPhone SE могли попасть в Россию по так называемым серым схемам, отличным от грядущего параллельного импорта. Такой импорт предполагает официальное прохождение таможни, оплату пошлин, отгрузки товара конкретному получателю, а при «сером» ввозе, как правило, товары не декларируются или выдаются за более дешевые изделия, отметил собеседник «Известий». Смартфоны могут провозить под видом упаковочных коробок к ним, привел он пример.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Взяли трубки: в РФ начались неофициальные продажи нового iPhone