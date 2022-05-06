В будущие машины Apple могут встроить алкотестер

Американская компания Apple запатентовала технологию запуска двигателя автомобиля после проверки водителя на трезвость на встроенном в систему алкотестере. Об этом 5 мая сообщил портал Patently Apple, сославшись на данные ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Авторы портала полагают, что в будущем iPhone будет содержать функцию алкотестера, привязанного к ключам автомобиля. Технология подразумевает, что электронный ключ Car Key запускает двигатель автомобиля только после того, как водитель проходит процедуру по проверке на трезвость.

Процедура предполагает несколько этапов, в частности проверку на наличие алкоголя в крови. Если уровень алкоголя в крови оказывается выше допустимой нормы, система не дает завести машину, а также блокирует доступ пользователя к личным данным. Отмечается, что в некоторых случаях блокировку можно снять, выполнив ряд заданий, например упражнение на ловкость рук или ясность ума (решение математической задачи).

Ранее, в декабре 2020 года, сообщалось, что Apple выпустит свой электромобиль. Источники Economic Daily заявили, что прототип машины успешно прошел первые испытания в Калифорнии. Разрешение на разработку транспортного средства Apple получила в 2017 году.