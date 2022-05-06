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Во Львовской области снесут мемориальный комплекс «Вечный огонь»

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Фото: commons.wikimedia.org/Nat.I.K.*18*natan
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Власти Червонограда Львовской области приняли решение демонтировать три советских памятника, в том числе мемориальный комплекс «Вечный огонь». Об этом 6 мая со ссылкой на решение горсовета сообщило украинское издание «Вести».

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Согласно решению местных депутатов, демонтажу также подлежат памятный знак Герою Советского Союза Алексею Лопатину и памятный монумент на месте боя советских солдат с немецко-фашистскими захватчиками в приселке Заболотье села Силец.

Ранее, 26 апреля, в Киеве завершили демонтаж скульптуры двух рабочих — украинца и русского, которая является одним из элементов Арки дружбы народов.

До этого, 17 апреля, в Харькове украинские националисты демонтировали памятник советскому полководцу Георгию Жукову.

14 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что будут демонтированы указатели российских городов с памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров на Думской площади.

11 апреля в Ужгороде снесли памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину. 9 апреля это было сделано в Тернополе, а 7 апреля — в Мукачево.

Новая волна сноса и осквернений памятников на Украине и в некоторых странах Европы началась на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, и снос памятников.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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