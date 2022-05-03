Посол Украины Мельник назвал канцлера ФРГ Шольца «обиженной ливерной колбасой»

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Об этом пишет издание Spiegel 3 мая.

Таким образом Мельник отреагировал на слова Шольца о том, что тот не поедет в Киев после отказа украинских властей принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному», — сказал посол.

12 апреля немецкие СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России.

В тот же день президент Германии подтвердил, что Украина сочла его визит в страну нежелательным. По словам Штайнмайера, такое решение в Киеве приняли несмотря на его готовность к диалогу.

3 апреля Мельник обвинил президента Германии в поддержании связей с Россией. Он отметил, что даже проведение РФ спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении главы государства к Москве.

В ответ на это Штайнмайер назвал ошибочным свое отношение к РФ, а именно поддержку «Северного потока – 2». По его словам, ФРГ потерпела неудачу в попытках выстроить единый «европейский дом» с участием Москвы и вовлечь ее в общую систему безопасности.