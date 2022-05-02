Британцы начали экономить на еде и топливе из-за высокой инфляции

Британцы вынуждены экономить на топливе и еде из-за сокращения доходов и высокой инфляции. Об этом в субботу, 30 апреля, пишет The New York Times.

Отмечается, что цены растут с каждым днем, особенно это тревожит пожилых людей. Они вынуждены урезать свои расходы, а иногда еще и отключать электричество и газ.

Так, 77-летняя Морин Харт из города Клактон-он-Си рассказала, что апрельский счет за электричество и газ оказался в три раза больше, чем в марте. По словам женщины, она отказалась от поездок на такси, а также начала отключать отопление, несмотря на боли в спине и суставах.

Она подчеркнула, что все ее родственники и друзья задают один и тот же вопрос: «На чем еще мы должны экономить?».

При этом 52-летняя Максин Уильямс из Ливерпуля уточнила, что тепло ей необходимо для поддержания своего состояния, так как она страдает от поражающего соединительные ткани синдрома Элерса-Данлоса.

Женщина указала на то, что ей пришлось сократить список покупок до предметов первой необходимости, иначе она не сможет оплачивать счета за электроэнергию.

Кроме того, как рассказала 89-летняя жительница города Джейвик Патрисия Хаттон, что у нее после оплаты счетов может просто не оказаться денег.

Ранее, 26 апреля, журналисты британской газеты The Times сообщили, что «эпоха низких цен» в европейском регионе подошла к завершению.

Накануне результат опроса Daily Mirror показал, что более половины британцев в ближайшее время не смогут оплатить счета, более 5 млн жителей страны уже вынуждены выбирать между отоплением и едой.

24 апреля The Telegraph привел данные, согласно которым, Великобритания потеряет порядка $7,96 млрд в результате введения антироссийских санкций. Отмечается, что анализ торговых мер показал, что ограничения выльются в многомиллиардные убытки для экономики в следующие девять лет.

До этого, 15 апреля, корреспондент телеканала Sky News Пол Келсо рассказал, что Великобритания приблизилась к небывалому экономическому кризису: жители сталкиваются не только с ростом цен, но и падением реальных доходов.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США.

Ранее, 11 апреля, стало известно, что по причине роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни.

23 марта Владимир Путин заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. Это стало ответом на усиление антироссийских санкций в ответ на то, что 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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