The Times предрекла Европе конец «эпохи низких цен»

«Эпоха низких цен» в европейском регионе подошла к завершению, пишут 26 апреля журналисты британской газеты The Times.

По данным издания, в супермаркетах по всей Европе еженедельно растут цены на продукты питания, а кризис на Украине повышает и без того высокие счета за электроэнергию.

Отмечается, что публичное признание подорожания качества жизни может привести к волнениям в европейском обществе. На Западе уже начинают все больше возмущаться повышению стоимости жизни, пока власти пытаются ослабить ущерб.

«Они заявляют, что Европа должна признать: два средства первой необходимости, такие как продовольствие и топливо, были слишком дешевыми на протяжении жизни целого поколения, а поэтому государственные руководители должны сказать правду избирателям и подготовиться к негативной политической реакции», — подчеркнули британские журналисты.

Руководитель аппарата у исполнительного вице-председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса, который отвечает за энергетическую политику, Дидерик Самсом признал, что «никто не отваживается вслух сказать избирателям, что поддерживать прежний уровень жизни невозможно, и что более высокие цены — это навсегда».

При этом чиновник заявил, что волнения в европейском обществе неизбежны, так как у политиков не осталось возможностей для смягчения удара от увеличения стоимости жизни.

Ранее, 27 апреля, глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что в настоящее время Германия и вся Европа «платят цену» за кризис на Украине. Он спрогнозировал, что эта «расплата», включая и последовавший за этим рост цен на энергоносители, повлияет на обеднение Германии.

21 апреля вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова заявила «Известиям», что ситуация с инфляцией во всем мире вызывает опасения, и страны Европы не стали исключением, они еще долго будут жить в условиях высокого роста цен.

Накануне бывший главный экономист Deutsche Bank и директор-основатель Научно-исследовательского института Флоссбаха фон Шторха Томас Майер рассказал изданию Deutsche Wirtschafts Nachrichten, что длительная инфляция может «убить» евро.

Повышение цен в еврозоне, по данным Евростата на 21 апреля, ускоряется: с 5,9% в феврале оно достигло 7,4% в годовом выражении в марте. В странах Евросоюза, куда, помимо государств еврозоны, входят Швеция, Дания, Болгария, Венгрия, Румыния и Польша, — до 7,8%. Месячные темпы роста следующие: в марте — 2,4% (месяц к месяцу), в феврале — 0,9% (месяц к месяцу). Инфляция, например, в Германии в марте составила 7,6%, в Испании — 9,8% — это рекордные показатели за последние несколько десятилетий, подчеркнула Веретенникова.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта объявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западных валют. Позже, 31 марта, он подписал указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Однако ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

В частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за ограничений инфляция в Европе и США усилилась. Например, по данным Федерального статистического бюро Германии на 12 апреля, инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году.

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