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В ФРГ предупредили о «расплате» из-за ситуации на Украине

Глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия платит цену за кризис на Украине
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В настоящее время Германия и вся Европа «платят цену» за кризис на Украине. Об этом 27 апреля заявил в ходе пресс-конференции глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек.

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Он спрогнозировал, что эта «расплата», включая и последовавший за этим рост цен на энергоносители, повлияет на обеднение Германии.

По его словам, в настоящее время зависимость Германии от поставок газа из России постепенно снижается и составляет 35%. Дальнейшее же снижение будет сказываться на экономике. И к расплате этой цены Германия должна быть готова, отметил Хабек.

По его словам, до начала российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса зависимость ФРГ от газа из России составляла 55%.

«Это означает, что предпринятые шаги были успешными, и мы активно работаем над тем, чтобы добиться поставок сжиженного газа на терминалы по его приему», — заключил он.

Ранее в этот же день директор Германского промышленного союза (BDI) Йоахим Ланг заявил, что экономика ФРГ переживает сейчас двойной кризис. Он отметил, что высокие цены на энергоносители, а также сбои в международных логистических цепочках «из-за возобновления сбоев в контейнерных перевозках из КНР» замедляют ее рост. И восстановления экономики, по его словам, в краткосрочной перспективе не предвидится

23 апреля экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что немецкая промышленность очень сильно зависит от ресурсов России. Поэтому изолировать РФ на длительный срок как политически, так и экономически невозможно. По его словам, без российских энергоресурсов экономика ФРГ не сможет функционировать, а дома в стране нечем будет отапливать.

20 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о намерении Германии полностью отказаться от импорта российских энергоносителей. По словам дипломата, ФРГ намерена прекратить использовать российский уголь до конца лета, а потребление нефти уменьшить наполовину до лета. Она подчеркнула, что свести к нулю ее импорт из РФ планируется до конца года.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта объявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западных валют. Позже, 31 марта, он подписал указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Однако ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов.

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