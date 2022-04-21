Аналитик предрекла странам Европы долгий период высокой инфляции

В целом ситуация с инфляцией во всем мире вызывает опасения, и страны Европы не стали исключением, они еще долго будут жить в условиях высокого роста цен. Об этом заявила «Известиям» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в четверг, 21 апреля.

Накануне Бывший главный экономист Deutsche Bank и директор-основатель Научно-исследовательского института Флоссбаха фон Шторха Томас Майер рассказал изданию Deutsche Wirtschafts Nachrichten, что длительная инфляция может «убить» евро. По его словам, Европейский центральный банк (ЕЦБ) лишь усугубляет ситуацию, продолжая печатать банкноты и не желая или не имея ресурсов, чтобы что-то изменить.

Он предупредил, что инфляция может иметь негативные последствия не только в экономике, но и в политико-социальной сфере. Он напомнил, как гиперинфляция в начале 1920-х годов привела к власти в Германии национал-социалистов.

Повышение цен в еврозоне, по данным Евростата на 21 апреля, ускоряется: с 5,9% в феврале оно достигло 7,4% в годовом выражении в марте. В странах Евросоюза, куда, помимо государств еврозоны, входят Швеция, Дания, Болгария, Венгрия, Румыния и Польша — до 7,8%. Месячные темпы роста следующие: в марте 2,4% (месяц к месяцу) а в феврале — 0,9% месяц к месяцу. Инфляция, например, в Германии в марте составила 7,6%, в Испании — 9,8% — это рекордные показатели за последние несколько десятилетий, подчеркнула Веретенникова.

Также свежие данные по индексу цен производителей в ФРГ выросли на 30,9% год к году. Такого роста цен не наблюдалось более 50 лет, отметила аналитик.

«Обычно с небольшим лагом увеличение цен на конечную продукцию перекладывается на потребителей. Это является свидетельством того, что вряд ли пик инфляции пройден — вероятнее всего, ее рост продолжится», — добавила она.

Европейский центробанк обсуждает сроки начала прекращения выкупа активов, но продолжает наращивать баланс, который в середине апреля достиг €8,788 млрд, обновив очередной максимум. Веретенникова указала на то, что при этом никаких действий ЕЦБ не предпринимает.

«Ужесточение финансовых условий в Европе пока находится только на стадии обсуждения. Да, годовая ставка Euribor (Европейская межбанковская ставка предложения, European Interbank Offered Rate — Ред.) на межбанковском рынке практически поднялась до нуля и, возможно, в скором времени ставка по депозитам тоже будет повышена до нуля с текущих –0,5%, но это лишь капля в море и вряд ли сможет помочь справиться с такой высокой инфляцией», — рассказала она.

Аналитик констатировала, что у европейского центробанка связаны руки на фоне высокой долговой нагрузки таких стран, как Италия, Греция, Испания, где уровень госдолга к ВВП поднялся гораздо выше 100%. Более же радикальное поднятие ставки ЕЦБ может вызвать долговой кризис, подобный тому, который был в 2011 году, полагает специалист.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

В частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за ограничений инфляция в Европе и США усилилась. Например, по данным Федерального статистического бюро Германии на 12 апреля, инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году.

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