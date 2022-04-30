Le Figaro сообщила об изнурении принявших украинских беженцев французов

Некоторые жители Франции, принявшие у себя украинских беженцев, рассказали о своем изнурении и разочаровании. Об этом 28 апреля сообщает газета Le Figaro после беседы с местными жителями.

Так, по данным управления по иммиграции и интеграции Франции, около 70 тыс. украинских беженцев, находящихся во Франции, получают ежемесячное пособие в размере €426. При этом сами французы не получают материальной поддержки от государства за помощь беженцам.

Как рассказал один из местных жителей Жан-Мишель Алликс, его траты выросли с €300 до €1600 в месяц после того, как он предоставил жилье пятерым беженцам.

«Я надеялся, что они быстро обретут самостоятельность, но, не говоря по-французски, найти работу практически невозможно», — пояснил он.

Газета также приводит историю Софи Ажье из города Тур, которая предоставила беженцам свою студию. Она пояснила, что предоставила им одежду, товары первой необходимости и продукты.

«Мы знали, что примем семью безвозмездно: с другой стороны, мы не задумывались о том, что на помощь им придется затрачивать бесконечное время и средства», — рассказала она.

15 апреля папа римский Франциск раскритиковал Запад за деление беженцев на украинских и всех остальных. По его словам, страны Запада принимают беженцев с Украины лучше, чем из других частей мира.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна передаст Украине 24 пожарные машины, автомобили скорой помощи, а также 50 т спасательного оборудования. Он указал на то, что Франция уже предоставила Украине военную помощь более чем на €100 млн.

17 марта Макрон заявил, что количество прибывающих украинских беженцев станет крупнейшим вызовом для Европы за последние несколько десятков лет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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