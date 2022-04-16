Прямой эфир
Политика
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ситуации на Украине и в Йемене
Мир
Захарова заявила о причастности правительства ФРГ к биолабораториям на Украине
Экономика
Путин подписал закон о делистинге российских компаний с иностранных бирж
Мир
Лукашенко анонсировал данные о деструктивной деятельности дипломатов Запада
Мир
Жена Медведчука призвала британцев просить Джонсона обменять пленных на ее мужа
Политика
Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии
Мир
Россия ввела ответные персональные санкции в отношении руководства Британии
Мир
Румыния запретит судам под флагом РФ заходить в свои порты
Мир
Россия осталась в статусе наблюдателя в СПЧ ООН
Туризм
Россия и Сейшелы начали согласовывать возобновление прямых авиаперелетов
Армия
ВС РФ уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве
Сюжет:

Папа римский назвал расизмом отношение Запада к украинским беженцам

Папа римский указал на то, что страны Запада принимают беженцев с Украины лучше, чем из других частей мира
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Папа римский Франциск 15 апреля в интервью телеканалу RAI раскритиковал Запад за деление беженцев на украинских и всех остальных.

Направление главного удара: Евросоюз заполонили беженцы с Украины
Бюрократические структуры не справляются с потоком мигрантов

«Беженцев делят на первый и второй класс — по цвету кожи, в зависимости от того, откуда они — из развитой или слаборазвитой страны, мы расисты, и это плохо», — заявил он.

Глава католический церкви признал право стран защищать себя, но при этом отметил, что проблемой является то, что люди забыли язык мира.

«Я понимаю те правительства, которые покупают оружие, я их понимаю. Я не оправдываю их, но я их понимаю. Потому что мы должны защищать себя, потому что это каинистская модель войны. Если бы существовал образец мира, в этом не было бы необходимости. Но мы живем с этой дьявольской моделью убийства друг друга из-за стремления к власти, стремления к безопасности, стремления ко многим вещам», — добавил понтифик.

Ранее в апреле украинский беженец снял на видео условия в одном из центров размещения в Германии. Мужчина рассказал о холодных помещениях, отсутствии горячей воды и сравнил такие условия с концлагерем. Как добавил автор ролика, социальных выплат людям не предоставили, украинцы должны сами искать работу и обеспечивать свое проживание.

При этом 17 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о намерениях правительства провести полноценную интеграцию прибывающих украинцев в общество. Он объяснил такое решение осознанием долгосрочности перспектив их пребывания на территории страны.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что количество прибывающих украинских беженцев станет крупнейшим вызовом для Европы за последние несколько десятков лет.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022