Папа римский назвал расизмом отношение Запада к украинским беженцам

Папа римский Франциск 15 апреля в интервью телеканалу RAI раскритиковал Запад за деление беженцев на украинских и всех остальных.

«Беженцев делят на первый и второй класс — по цвету кожи, в зависимости от того, откуда они — из развитой или слаборазвитой страны, мы расисты, и это плохо», — заявил он.

Глава католический церкви признал право стран защищать себя, но при этом отметил, что проблемой является то, что люди забыли язык мира.

«Я понимаю те правительства, которые покупают оружие, я их понимаю. Я не оправдываю их, но я их понимаю. Потому что мы должны защищать себя, потому что это каинистская модель войны. Если бы существовал образец мира, в этом не было бы необходимости. Но мы живем с этой дьявольской моделью убийства друг друга из-за стремления к власти, стремления к безопасности, стремления ко многим вещам», — добавил понтифик.

Ранее в апреле украинский беженец снял на видео условия в одном из центров размещения в Германии. Мужчина рассказал о холодных помещениях, отсутствии горячей воды и сравнил такие условия с концлагерем. Как добавил автор ролика, социальных выплат людям не предоставили, украинцы должны сами искать работу и обеспечивать свое проживание.

При этом 17 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о намерениях правительства провести полноценную интеграцию прибывающих украинцев в общество. Он объяснил такое решение осознанием долгосрочности перспектив их пребывания на территории страны.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что количество прибывающих украинских беженцев станет крупнейшим вызовом для Европы за последние несколько десятков лет.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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