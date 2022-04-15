Прямой эфир
Мир
Франция передаст Украине спасательное оборудование и пожарные машины
Мир
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Индии
Мир
Bloomberg указал на угрозу обороноспособности Запада из-за поставок Киеву
Мир
В США спрогнозировали большой ущерб из-за санкций против России
Мир
ВСУ выпустили 11 снарядов по Донецку
Мир
WSJ обвинила Вашингтон в рекордной инфляции в США
Мир
Число жертв шторма «Меги» на Филиппинах выросло до 137 человек
Мир
В Сирии восстановили работу древнейших водопроводов
Мир
Итальянский журналист назвал Зеленского опасным для Украины
Экономика
Армения начала платить за российский газ в рублях
Мир
Япония возобновит учебную эвакуацию населения из-за пусков КНДР
Сюжет:

Франция передаст Украине спасательное оборудование и пожарные машины

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Франция передаст Украине 24 пожарных машины, автомобили скорой помощи, а также 50 т спасательного оборудования. Об этом в пятницу, 15 апреля, написал в Twitter президент республики Эммануэль Макрон.

Сумма разностей: чего ждать от дальнейших переговоров РФ и Украины
И почему оценки прогресса консультаций Москвой и Киевом не совпадают

Глава государства также сообщил, что заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в солидарности Парижа и готовности помогать стране.

Кроме того, Макрон указал, что Франция уже предоставила Украине военную помощь более чем на €100 млн.

7 апреля французский президент выразил мнение, что ситуация на Украине не будет урегулирована в ближайшие недели, поэтому населению необходимо предоставить гуманитарную помощь

Французский лидер также отмечал, что республика с самого начала спецоперации не проявляла ни наивности, ни снисходительности по отношению к РФ. Кроме того, Макрон заявил, что Париж готов стать гарантом безопасности Украины, когда будет достигнуто мирное соглашение.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022