Франция передаст Украине спасательное оборудование и пожарные машины

Франция передаст Украине 24 пожарных машины, автомобили скорой помощи, а также 50 т спасательного оборудования. Об этом в пятницу, 15 апреля, написал в Twitter президент республики Эммануэль Макрон.

Глава государства также сообщил, что заверил украинского коллегу Владимира Зеленского в солидарности Парижа и готовности помогать стране.

Кроме того, Макрон указал, что Франция уже предоставила Украине военную помощь более чем на €100 млн.

7 апреля французский президент выразил мнение, что ситуация на Украине не будет урегулирована в ближайшие недели, поэтому населению необходимо предоставить гуманитарную помощь

Французский лидер также отмечал, что республика с самого начала спецоперации не проявляла ни наивности, ни снисходительности по отношению к РФ. Кроме того, Макрон заявил, что Париж готов стать гарантом безопасности Украины, когда будет достигнуто мирное соглашение.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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