Прямой эфир
Мир
В Госдепе пообещали поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Экономика
В Госдуме допустили снижение льготной ипотеки до 7%
Мир
У Байдена осталось $250 млн на военную помощь Украине
Экономика
Рыболовные компании ушли в простой из-за риска провокаций в Азовском море
Мир
Российские военные доставили около 2 т гумпомощи беженцам в ЛНР
Мир
В Австрии прорабатывают возможность оплачивать газ рублями
Мир
Белый дом запросил у конгресса США $33 млрд на поддержку Украины
Мир
В США задержали премьера Британских Виргинских островов
Общество
Россия откажется от рекомендаций лекарств ВОЗ
Мир
Украинские войска обстреляли Донецк
Мир
Британия направит 8 тыс. военных на учения НАТО по противостоянию РФ

Гепатит неизвестной этиологии обнаружили у детей в США

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чиновники здравоохранения США и всего мира сообщили о растущем числе случаев заболевания гепатитом неизвестной природы среди детей. Об этом 28 апреля сообщило издание ABC News со ссылкой на источники.

Найти панацею: почему гепатит остается опасным заболеванием
Беспрецедентная российская вакцина от гепатита D будет одобрена в США уже в 2021-м году

По словам должностных лиц Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире было выявлено около 170 случаев заболевания, причем многим из заболевших детей меньше 10 лет.

В частности, в американских штатах Алабама, Делавэр, Иллинойс, Нью-Йорк, Северная Каролина и Висконсин подтвердили ABC News, что в общей сложности было выявлено более 20 случаев тяжелого гепатита.

При этом по крайней мере четырем детям в США потребовалась пересадка печени.

Чиновники из Департамента здравоохранения Висконсина выпустили предупреждение о здоровье из-за опасений по поводу обнаружения кластера случаев у детей острого гепатита. Из четырех выявленных случаев у двух детей развились тяжелые исходы: одному ребенку потребовалась пересадка печени, еще один ребенок умер.

Большинство зараженных детей попали в больницу со схожими симптомами — диареей и рвотой, которые впоследствии привели к обезвоживанию, узнали в издании. За этими симптомами последовала желтуха, а у детей затем желтела склера — оболочка — глаз.

Возбудитель этих случаев острого гепатита, или воспаления печени, у детей остается неизвестным, говорится в статье.

Представители ВОЗ сообщили, что одной из «ведущих ниток расследования» является потенциальная связь гепатита с аденовирусом, поскольку многие поступившие в больницу дети сдали на него положительный тест.

Как сообщила ABC медицинский директор UAB и Детской программы детской трансплантации печени Алабамы Хелена Гутьеррес, появление случаев гепатита неизвестной природы среди детей происходит после того, как многие из них были вынуждены соблюдать карантин и оставаться дома во время распространения коронавируса. Таким образом, одна из гипотез появления этого вида гепатита говорит о том, что вспышка может быть связана с отсутствием воздействия других микробов на детский организм.

В настоящее время также нет доказательств того, что вакцинация против COVID-19 связана со вспышками, поскольку большинство детей не были вакцинированы.

27 апреля сообщалось, что гепатит неизвестной природы обнаружили в 12 странах Евросоюза. Ранее в этот день врач-терапевт, гастроэнтеролог-гепатолог, кандидат медицинских наук Петр Ткаченко предположил в беседе с телеканалом «360», что это заболевание носит инфекционный характер, возможно, вирусный.

24 апреля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не выявлены случаи заболеваемости острым гепатитом неизвестного происхождения.

5 апреля Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) уведомили о 10 случаях в Центральной Шотландии.

Вирусы гепатита (A, B, C, E и D) исключили после лабораторного исследования.

В сообщении уточняется, что при выявленных случаях синдром представляет собой острый гепатит с заметно повышенными ферментами печени, часто с желтухой, иногда предшествующей желудочно-кишечным симптомам у детей преимущественно до 10 лет.

Причины и условия возникновения болезни на данный момент активно расследуются.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022