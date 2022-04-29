Гепатит неизвестной этиологии обнаружили у детей в США

Чиновники здравоохранения США и всего мира сообщили о растущем числе случаев заболевания гепатитом неизвестной природы среди детей. Об этом 28 апреля сообщило издание ABC News со ссылкой на источники.

По словам должностных лиц Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем мире было выявлено около 170 случаев заболевания, причем многим из заболевших детей меньше 10 лет.

В частности, в американских штатах Алабама, Делавэр, Иллинойс, Нью-Йорк, Северная Каролина и Висконсин подтвердили ABC News, что в общей сложности было выявлено более 20 случаев тяжелого гепатита.

При этом по крайней мере четырем детям в США потребовалась пересадка печени.

Чиновники из Департамента здравоохранения Висконсина выпустили предупреждение о здоровье из-за опасений по поводу обнаружения кластера случаев у детей острого гепатита. Из четырех выявленных случаев у двух детей развились тяжелые исходы: одному ребенку потребовалась пересадка печени, еще один ребенок умер.

Большинство зараженных детей попали в больницу со схожими симптомами — диареей и рвотой, которые впоследствии привели к обезвоживанию, узнали в издании. За этими симптомами последовала желтуха, а у детей затем желтела склера — оболочка — глаз.

Возбудитель этих случаев острого гепатита, или воспаления печени, у детей остается неизвестным, говорится в статье.

Представители ВОЗ сообщили, что одной из «ведущих ниток расследования» является потенциальная связь гепатита с аденовирусом, поскольку многие поступившие в больницу дети сдали на него положительный тест.

Как сообщила ABC медицинский директор UAB и Детской программы детской трансплантации печени Алабамы Хелена Гутьеррес, появление случаев гепатита неизвестной природы среди детей происходит после того, как многие из них были вынуждены соблюдать карантин и оставаться дома во время распространения коронавируса. Таким образом, одна из гипотез появления этого вида гепатита говорит о том, что вспышка может быть связана с отсутствием воздействия других микробов на детский организм.

В настоящее время также нет доказательств того, что вакцинация против COVID-19 связана со вспышками, поскольку большинство детей не были вакцинированы.

27 апреля сообщалось, что гепатит неизвестной природы обнаружили в 12 странах Евросоюза. Ранее в этот день врач-терапевт, гастроэнтеролог-гепатолог, кандидат медицинских наук Петр Ткаченко предположил в беседе с телеканалом «360», что это заболевание носит инфекционный характер, возможно, вирусный.

24 апреля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не выявлены случаи заболеваемости острым гепатитом неизвестного происхождения.

5 апреля Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) уведомили о 10 случаях в Центральной Шотландии.

Вирусы гепатита (A, B, C, E и D) исключили после лабораторного исследования.

В сообщении уточняется, что при выявленных случаях синдром представляет собой острый гепатит с заметно повышенными ферментами печени, часто с желтухой, иногда предшествующей желудочно-кишечным симптомам у детей преимущественно до 10 лет.

Причины и условия возникновения болезни на данный момент активно расследуются.