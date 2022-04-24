В России не выявили случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии

Случаи заболеваемости острым гепатитом неизвестного происхождения в России не выявлены. Об этом сообщили в воскресенье, 24 апреля, в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограничено, в связи с чем риск завоза крайне низкий», — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что для предупреждения риска завоза инфекции на территорию России установлен повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах и принимаются прочие необходимые комплексы мер.

Отмечается, что 5 апреля Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) уведомили о 10 случаях в Центральной Шотландии.

Вирусы гепатита (A, B, C, E и D) исключили после лабораторного исследования.

В сообщении уточняется, что при выявленных случаях синдром представляет собой острый гепатит с заметно повышенными ферментами печени, часто с желтухой, иногда предшествующей желудочно-кишечным симптомам у детей преимущественно до 10 лет.

Причины и условия возникновения болезни на данный момент активно расследуются.

«В выявленных случаях проводится лабораторное тестирование на наличие дополнительных инфекций, химических веществ и токсинов», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее в этот же день в ВОЗ рассказали, что у детей в 12 странах мира было зафиксировано около 170 случаев острого гепатита.