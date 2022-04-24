ВОЗ рассказала о 169 случаях гепатита неизвестного происхождения у детей в 12 странах мира

Было зафиксировано около 170 случаев острого гепатита у детей в 12 странах мира. Один ребенок в результате заболевания умер. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения из 11 стран европейского региона и одной страны американского региона. Случаи были зарегистрированы в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (Соединенное Королевство) (114), Испании (13), Израиле (12), Соединенных Штатах Америки (9), Дании (6), Ирландии (<5), Нидерландах (4), Италии (4), Норвегии (2), Франции (2), Румынии (1) и Бельгии (1)», — отмечается в сообщении.

В организации указали, что ни у одного из заболевших вирусы гепатита типа A, B, C, E и D зафиксированы не были. Заболевали дети возрастом от одного месяца до 16 лет. Сообщается, что около 10% пациентов потребовалась трансплантация печени.

Главный признак заболевания — острый гепатит (воспаление печени) с заметно повышенным уровнем печеночных ферментов. Кроме того, среди синдромов называли боль в животе, диарею и рвоту, предшествующие развитию тяжелого острого гепатита. У большинства заболевших лихорадки не было, но в 74 случаях обнаружился аденовирус, сообщили в организации.

Причины происходящего пока выясняются.

«Пока не ясно, произошло ли увеличение числа случаев гепатита или повысилась осведомленность о случаях гепатита, которые происходят с ожидаемой частотой, но остаются незамеченными. В то время как аденовирус является возможной причиной. Исследования возбудителя продолжаются», — подытожили в ВОЗ.

В середине недели Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) заявил о случаях острого гепатита у детей в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Дании и Испании. Кроме того, были обнаружены девять случаев острого гепатита среди детей в возрасте от одного года до шести лет в штате Алабама в США, у них был положительный результат на аденовирус.

Ранее, 24 марта, в Пскове зафиксировали вспышку заболеваемости кишечными инфекциями. По данным регионального управления Роспотребнадзора, число пациентов превысило среднемноголетние значения сначала на 10,9%, а потом на 22%.