Прямой эфир

ВОЗ рассказала о 169 случаях гепатита неизвестного происхождения у детей в 12 странах мира

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Было зафиксировано около 170 случаев острого гепатита у детей в 12 странах мира. Один ребенок в результате заболевания умер. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Луч добра: найдено средство эффективного уничтожения раковых клеток
Почему свинец-212 лучше других элементов борется со злокачественными опухолями молочной железы

«По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения из 11 стран европейского региона и одной страны американского региона. Случаи были зарегистрированы в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (Соединенное Королевство) (114), Испании (13), Израиле (12), Соединенных Штатах Америки (9), Дании (6), Ирландии (<5), Нидерландах (4), Италии (4), Норвегии (2), Франции (2), Румынии (1) и Бельгии (1)», — отмечается в сообщении.

В организации указали, что ни у одного из заболевших вирусы гепатита типа A, B, C, E и D зафиксированы не были. Заболевали дети возрастом от одного месяца до 16 лет. Сообщается, что около 10% пациентов потребовалась трансплантация печени.

Главный признак заболевания — острый гепатит (воспаление печени) с заметно повышенным уровнем печеночных ферментов. Кроме того, среди синдромов называли боль в животе, диарею и рвоту, предшествующие развитию тяжелого острого гепатита. У большинства заболевших лихорадки не было, но в 74 случаях обнаружился аденовирус, сообщили в организации.

Причины происходящего пока выясняются.

«Пока не ясно, произошло ли увеличение числа случаев гепатита или повысилась осведомленность о случаях гепатита, которые происходят с ожидаемой частотой, но остаются незамеченными. В то время как аденовирус является возможной причиной. Исследования возбудителя продолжаются», — подытожили в ВОЗ.

В середине недели Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) заявил о случаях острого гепатита у детей в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Дании и Испании. Кроме того, были обнаружены девять случаев острого гепатита среди детей в возрасте от одного года до шести лет в штате Алабама в США, у них был положительный результат на аденовирус.

Ранее, 24 марта, в Пскове зафиксировали вспышку заболеваемости кишечными инфекциями. По данным регионального управления Роспотребнадзора, число пациентов превысило среднемноголетние значения сначала на 10,9%, а потом на 22%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022