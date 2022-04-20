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Острый гепатит обнаружен у детей в ряде стран Европы и в США

Случаи острого гепатита обнаружили в Европе и США
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Случаи острого гепатита у детей выявлены в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Дании и Испании. Об этом говорится в пресс-релизе Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).

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Кроме того, были обнаружены девять случаев острого гепатита среди детей в возрасте от одного года до шести лет в штате Алабама в США, у них был положительный результат на аденовирус.

«В настоящее время точная причина гепатита у этих детей остается неизвестной. Группа по ликвидации последствий в Соединенном Королевстве, где на сегодняшний день произошло большинство случаев, считает, что инфекционная причина, скорее всего, в клинических и эпидемиологических особенностях расследуемых случаев», — говорится в публикации.

По словам старшего научного сотрудника кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаила Болкова, гепатиты бывают не только вирусные, но и аутоиммунные. Бывают также и генетические дефекты, которые приводят к тяжелым гепатитам.

«В данном случае можно предположить осложнения в течение COVID-19, потому что у детей известен мультисистемный воспалительный синдром. У него уже есть свои описанные характеристики, но, возможно, это какое-то неизвестное ранее осложнение», — уточнил он в беседе с «Известиями».

При этом Болков допустил, что болезнь может и не быть связана с коронавирусом, однако для понимания нужно больше данных.

12 апреля Роспотребнадзор сообщил, что сотрудники Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии приступили к работе над вакциной от ротавируса для детей. Также в ведомстве уточнили, что на сегодняшний день применяют зарубежные ротавирусные вакцины: «РотаТек» и «Ротарикс».

Ранее, 24 марта, в Пскове зафиксировали вспышку заболеваемости кишечными инфекциями. По данным регионального управления Роспотребнадзора, число пациентов превысило среднемноголетние значения сначала на 10,9%, а потом на 22%.

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