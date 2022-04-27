Гепатит неизвестной этиологии зафиксирован в 12 странах Евросоюза

Гепатит неизвестной природы обнаружили в 12 странах Евросоюза. Об этом еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила на пресс-конференции в среду, 27 апреля.

«ЕС очень внимательно следит за ситуацией, она вызывает беспокойство. По состоянию, я думаю, на 25 апреля, у нас есть около 40 подтвержденных случаев в 12 странах-членах», — сказала она.

Еврокомиссар отметила, что эти случаи касаются детей от одного месяца до 16 лет, пишет «Москва 24».

Ранее в этот день врач-терапевт, гастроэнтеролог-гепатолог, кандидат медицинских наук Петр Ткаченко предположил в беседе с телеканалом «360», что это заболевание носит инфекционный характер, возможно, вирусный.

24 апреля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не выявлены случаи заболеваемости острым гепатитом неизвестного происхождения.

В ведомстве также отметили, что для предупреждения риска завоза инфекции на территорию России установлен повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах и принимаются прочие необходимые комплексы мер, передает НСН.

5 апреля Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) уведомили о 10 случаях в Центральной Шотландии.

Вирусы гепатита (A, B, C, E и D) исключили после лабораторного исследования.

В сообщении уточняется, что при выявленных случаях синдром представляет собой острый гепатит с заметно повышенными ферментами печени, часто с желтухой, иногда предшествующей желудочно-кишечным симптомам у детей преимущественно до 10 лет.

Причины и условия возникновения болезни на данный момент активно расследуются.