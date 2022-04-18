В ДНР рассказали о расстреле «азовцами» больницы Мариуполя вместе с людьми

Боевики националистической группировки «Азов» (в отношении нее в РФ возбуждены уголовные дела) расстреляли городскую больницу в Мариуполе, рассказал командир подразделения ДНР с позывным «Хохол» 18 апреля «РИА Новости».

Он подчеркнул, что люди выпрыгивали из окон здания.

Днем ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточнили, что из-за боевиков Украины в этой больнице умерли десятки людей. На месте работали следователи СК РФ.

«Эту больницу уничтожили они — «азовцы». Мы заходили, они начали стрелять. Увидели, что тут гражданские, — всё равно стреляли. Гражданские выпрыгивали прямо из окон, и всё равно стреляли. Это было видно. И всё равно проигнорировали и стреляли. Им всё равно, по кому стрелять. Абсолютно. Гражданские или военные», — отметили в ДНР.

15 апреля журналисты «Известий» показали, как выглядит мариупольская больница после обстрелов украинскими националистами, в том числе они засняли подвал психиатрического отделения, где прятались порядка 100 человек. Их поместили в укрытие из отделения в связи с минированиями.

Ранее военные Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали, что освобождение Мариуполя от националистов близится к завершению, однако продвижение сил республики усложняет работа украинских снайперов.

11 апреля жительница мариупольского микрорайона Восточный сообщила журналисту, что националисты открыто говорили мирным жителям о приказе стереть город с лица земли.

7 апреля мэр города Константин Иващенко заявил, что в Мариуполе погибло около 5 тыс. мирных жителей. В свою очередь, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в связи с появлением новых сведений о преступлениях в отношении населения Мариуполя, которые совершили украинские националисты.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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