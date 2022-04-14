Прямой эфир
Мир
В США допустили признание спецоперации России геноцидом
Общество
Ветеранам всех военных операций предлагают бесплатно давать гектар земли
Мир
Евросоюз выделит Украине еще €500 млн на военную помощь
Экономика
Правительство утвердит меры поддержки авиакомпаний в условиях санкций
Политика
Клишас рассказал о дальнейшей судьбе YouTube
Экономика
Почти треть средств ФНБ оказалась заморожена
Мир
Канада согласилась предоставить Украине около $398 млн в кредит
Мир
Австралия ввела санкции против «Газпрома» и «Транснефти»
Мир
Блинкен извинился перед наследным принцем Абу-Даби ради помощи Украине
Мир
В Белом доме допустили введение новых санкций против России
Мир
Псаки указала на стремление США вернуть дипломатов в Киев
Сюжет:

Военные ДНР рассказали о зачистке Мариуполя от националистов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Освобождение Мариуполя от националистов близится к завершению, продвижение сил Донецкой Народной Республики (ДНР) усложняет работа украинских снайперов. Об этом рассказали военные ДНР корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину.

«У нас все четко, освобождаем каждый квартал, каждый дом. Дух боевой», — прокомментировал операцию по зачистке один из бойцов Народной милиции ДНР.

Его поддержал товарищ с позывным «Старый» отметил, что работу бойцов ДНР усложняют украинские снайперы.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«Пока потихоньку продвигаемся. Квартал за кварталом зачищаем. Идем тяжеловато, снайперы работают у них», — сказал он.

13 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении от боевиков националистической группировки «Азов» морского порта в Мариуполе. Он подчеркнул, что в течение дня российские военные уничтожили высокоточным оружием 36 объектов противников, в том числе две ремонтные базы, два склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Ранее в этот же день Конашенков заявил, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Кроме того, 151 человек ранен, им была оказана первичная медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу Мариуполя, добавил он.

9 апреля украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов ВСУ.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022