Военные ДНР рассказали о зачистке Мариуполя от националистов

Освобождение Мариуполя от националистов близится к завершению, продвижение сил Донецкой Народной Республики (ДНР) усложняет работа украинских снайперов. Об этом рассказали военные ДНР корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину.

«У нас все четко, освобождаем каждый квартал, каждый дом. Дух боевой», — прокомментировал операцию по зачистке один из бойцов Народной милиции ДНР.

Его поддержал товарищ с позывным «Старый» отметил, что работу бойцов ДНР усложняют украинские снайперы.

«Пока потихоньку продвигаемся. Квартал за кварталом зачищаем. Идем тяжеловато, снайперы работают у них», — сказал он.

13 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении от боевиков националистической группировки «Азов» морского порта в Мариуполе. Он подчеркнул, что в течение дня российские военные уничтожили высокоточным оружием 36 объектов противников, в том числе две ремонтные базы, два склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Ранее в этот же день Конашенков заявил, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Кроме того, 151 человек ранен, им была оказана первичная медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу Мариуполя, добавил он.

9 апреля украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов ВСУ.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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