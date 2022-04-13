Порт Мариуполя полностью освобожден от боевиков «Азова»

В Мариуполе морской порт полностью освобожден от боевиков националистической группировки «Азов». Кроме того, были освобождены все заложники. Об этом 13 апреля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов «Азова» блокированы и лишены возможности вырваться из окружения», — сообщили в Минобороны РФ.

По словам генерал-майора, в течение дня российские военные уничтожили высокоточным оружием 36 объектов противников, в том числе две ремонтные базы, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и др.

Ранее 13 апреля Конашенков рассказал, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военных 36-й бригады морской пехоты. По его словам, среди сдавшихся — 47 военнослужащих женского пола. Кроме того, 151 человек ранен. Раненых доставили в городскую больницу.

12 апреля представитель Минобороны сообщил, что российские военные высокоточными ракетами воздушного и морского базирования уничтожили склад боеприпасов, защищенный ангар с украинской авиационной техникой на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, а также склад боеприпасов в районе села Гавриловка Киевской области.

По данным министерства, всего с начала проведение военной операции в вооруженных силах Украины уничтожены 130 самолетов, 103 вертолета, 2173 танка и других боевых бронированных машин, 2082 единицы специальной военной автомобильной техники, 447 беспилотных летательных аппаратов, 243 установки реактивных систем залпового огня, 937 орудий полевой артиллерии и миномета, 244 зенитных ракетных комплекса.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Решение было связано с ухудшением обстановки в Донецкой и Луганской народных республиках из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости республик.

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