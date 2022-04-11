Жительница Мариуполя рассказала «Известиям» о намеренном уничтожении города националистами

Жительница мариупольского микрорайона Восточный в понедельник, 11 апреля, рассказала корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину, что националисты открыто говорили мирным жителям о приказе стереть город с лица земли.

«Поверьте, что здесь, что в городе, что в драмтеатре, я богом клянусь, это сделала Украина. Это всё они. Мы к ним подбегали, говорили: «Ребята, что вы делаете?» Они: «У нас приказ уничтожить Мариуполь. Вы же хотели, вот вам ваша Россия». А тут еще никого не было. С одной стороны стоял «Азов» (радикальная националистическая группировка), с другой стороны — ВСУ», — рассказала женщина.

По ее словам, украинская техника заезжала прямо на улицу и открывала огонь в сторону центральной части города.

«Сначала сюда, потом отсюда, а потом разворачиваются — и на город. Это как? Это они нас так защищали? Они нас «защитили»: от работы освободили, мы порастерялись все... Вы даже не представляете, как мы ждали, когда зайдет сюда Россия. Потому что нас просто уничтожали как могли... Они сказали: «Уматывайте. У нас приказ стереть Мариуполь с лица земли», — поделилась местная жительница.

Как рассказал ранее в этот день командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, ночью украинские военные предприняли попытку вырваться из Мариуполя. Противник нанес на свою технику опознавательные знаки ДНР, сформировав из нее колонну, но после обнаружения бросил технику и разбежался по округе. Командир батальона подчеркнул, что положение украинских военных становится всё безнадежнее.

В конце прошлой недели сообщалось, что Мариуполь освобожден от украинских националистов на 98%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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