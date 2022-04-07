СК возбудит дела о жестоком обращении ВСУ с населением в Мариуполе

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в связи с появлением новых сведений о преступлениях в отношении населения Мариуполя, которые совершили украинские националисты. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«Указанные факты получат правовую оценку в рамках уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов ведения войны. Следствие примет меры к фиксации показаний свидетелей этих событий и признанию их потерпевшими», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что основные бои в центральной части Мариуполя завершены. По его словам, они переместились в порт города и на территорию промзоны «Азовсталь».

В четверг также сообщалось, что российские морские пехотинцы и военнослужащие Народной милиции ДНР эвакуировали из четвертой городской больницы в Мариуполе свыше 100 человек, которых не выпускали боевики группировки «Азов» (в отношении радикалов в РФ возбуждены уголовные дела). Как отметили в Минобороны РФ, для безопасной эвакуации всех пациентов потребовались боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-80.

5 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские националистические формирования в Мариуполе отказались сложить оружие и выйти по гуманитарным коридорам, поэтому город будет освобожден силами войск России и ДНР.

Бои за Мариуполь ведутся практически с самого начала спецоперации по защите Донбасса. 4 апреля Басурин сообщил, что центральная часть города практически перешла под контроль сил республики.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».