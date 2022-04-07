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Военные РФ и ДНР эвакуировали более 100 пациентов из больницы в Мариуполе

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Российские морские пехотинцы и военнослужащие Народной милиции ДНР эвакуировали из четвертой городской больницы в Мариуполе свыше 100 человек, которых не выпускали боевики группировки «Азова» (в отношении радикалов в РФ возбуждены уголовные дела). Об этом сообщили 7 апреля в Минобороны России.

Для безопасной эвакуации всех пациентов потребовались боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-80.

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За день военнослужащие выполнили более 10 выездов к зданию больницы. Это позволило эвакуировать около 100 больных, в том числе 16 детей, рассказали в ведомстве.

Спасенные долгое время укрывались в подвалах больницы. По их словам, националисты проявили совершенно бесчеловечное отношение к людям.

Одна из пациенток рассказала, что попала в больницу после того, как украинские боевики обстреляли ее квартиру. Из больницы радикалы тоже уходить не хотели, а на просьбы больных не прятаться в здании медучреждения отвечали отказом.

«Украинские военные в больнице прикрывались мирными жителями, женщинами. Заходили в палаты, называли скотами. Женщины просили их: «Сынки, уйдите, пожалуйста, не стреляйте». Они их оскорбляли», — рассказал другой очевидец.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля РФ начала специальную операцию по защите Донбасса.

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