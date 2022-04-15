«Известия»​​​​​​​ показали разрушенную из-за обстрела больницу в Мариуполе

Корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин 15 апреля показал, как выглядит здание одного из корпусов больницы в Мариуполе после обстрела украинских националистов.

В результате атаки здание сильно пострадало: выбиты окна, отсутствуют некоторые стены, а на уцелевших образовались трещины. Находиться внутри бывшего корпуса опасно, в любой момент может произойти обрушение. Под завалами лежат тела погибших.

В разрушенном корпусе находились терапевтические и неврологические отделения.

Ранее в этот день военный рассказал «Известиям», что подполковник украинской радикальной националистической группировки «Азов» притворялся психически больным, для того чтобы покинуть больницу в Мариуполе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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