Мэр Мариуполя назвал число погибших в городе мирных жителей

В Мариуполе погибли около 5 тыс. мирных жителей. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил мэр города Константин Иващенко.

«Порядка 5 тысяч человек», — ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Мариуполь будет освобожден от националистических батальонов.

Кроме того, глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в связи с появлением новых сведений о преступлениях в отношении населения Мариуполя, которые совершили украинские националисты.

Также 7 апреля представитель народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что основные бои в центральной части Мариуполя завершены. По его словам, они переместились в порт города и на территорию промзоны «Азовсталь».

В четверг также сообщалось, что российские морские пехотинцы и военнослужащие народной милиции ДНР эвакуировали из четвертой городской больницы в Мариуполе свыше 100 человек, которых не выпускали боевики националистической группировки «Азов» (в отношении радикалов в РФ возбуждены уголовные дела). Как отметили в Минобороны РФ, для безопасной эвакуации всех пациентов потребовались боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-80.

6 апреля корреспондент «Известий» сообщал, что на заборах домов в Мариуполе, в которых размещаются боевики «Азова», местные жители оставляют пометки в виде свастики и надписей. По его словам, это делается для того, чтобы военные ДНР знали, куда наносить удары. Сами же боевики «Азова» для оборудования долговременных огневых точек использовали детские сады, школы и больницы, а также препятствовали выходу граждан из города по гуманитарным коридорам.

5 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские националистические формирования в Мариуполе отказались сложить оружие и выйти по гуманитарным коридорам, поэтому город будет освобожден силами войск России и ДНР.

Бои за Мариуполь ведутся практически с самого начала спецоперации по защите Донбасса. 4 апреля Басурин сообщил, что центральная часть города практически перешла под контроль сил республики.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».