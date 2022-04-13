В МИДе надеются избежать конфронтации с НАТО

Москва рассчитывает, что здравомыслящих сил на Западе хватит, чтобы избежать конфронтации между Россией и НАТО. Об этом 13 апреля заявили в МИД РФ.

В министерстве отметили, что всегда делали всё возможное, чтобы не допустить эскалации.

«Россия всегда делала всё, чтобы не допустить военной конфронтации с НАТО», — указала официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге.

Тем не менее, по словам Захаровой, «эта эскалация со стороны Запада идет — поставки вооружений, накачка вооружениями, материальная поддержка, полный политический, идеологический и моральный карт-бланш».

В тот же день во Франции глава «Национального фронта» Марин Ле Пен, которая по итогам первого тура выборов президента страны проходит во второй тур, заявила, что после окончания спецоперации РФ по защите Донбасса предложит НАТО сблизиться с Россией. По ее словам, это стратегическое сближение выгодно Франции, Европе и США.

12 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что США и Североатлантический альянс изначально собирались сделать из Украины плацдарм для борьбы с Россией.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин указал на то, что Украина является средством для достижения целей Запада, не связанных с благополучием украинского народа. Помимо этого, он выразил согласие с тем, что США готовы противостоять России «до последнего украинца».

7 апреля экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон заявил в американской прессе, что в свое время предлагал российским президентам Борису Ельцину и Владимиру Путину членство России в НАТО. Также Клинтон назвал ложными заявления, что Соединенные Штаты «игнорировали, не уважали и старались изолировать Россию», однако признал, что НАТО расширялось на восток вопреки возражениям Москвы. По его мнению, это была «правильная» политика.

В свою очередь, в Кремле 11 апреля опровергли заявление Клинтона, заявив, что Соединенные Штаты неоднократно говорили о том, что вступление РФ в Североатлантический альянс (НАТО) невозможно.

5 марта в российском МИДе призвали ЕС и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Одновременно с этим российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что милитаризация Украины является прямой угрозой безопасности европейского и мирового масштабов, так как «съехавшиеся со всего мира головорезы» с опытом участия в боевых действиях могут непредсказуемо воспользоваться своими знаниями, в том числе на территории своих же стран.

В настоящее время продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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