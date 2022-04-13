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Ле Пен намерена способствовать сближению НАТО и России

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После окончания спецоперации РФ по защите Донбасса глава «Национального фронта» Марин Ле Пен предложит НАТО сблизиться с Россией. Об этом политик, кандидат на пост президента Франции заявила в ходе пресс-конференции, 13 апреля сообщил телеканал BFMTV.

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По ее словам, это стратегическое сближение выгодно Франции, Европе и США. Также она отметила, что в случае избрания ее на пост президента страны предложит Парижу ограничить присутствие в НАТО.

«В случае избрания я покину объединенное командование, но не откажусь от статьи 5 о взаимной защите между членами Атлантического альянса», — объяснила она.

По словам Ле Пен, французские войска не будут переданы ни объединенному командованию НАТО, ни будущему европейскому командованию. Такую позицию она объяснила нежеланием действовать по командам США.

Политик также выступила за увеличение числа постоянных членов Совета Безопасности ООН. Возможными кандидатами она назвала Индию, «представителя Африки и Южной Америки».

Ле Пен подтвердила, что отказалась от идеи выхода Франции из Евросоюза. Но она поддерживает реформы объединения.

12 апреля Ле Пен изменила официальный слоган избирательной кампании после выхода во второй тур выборов с «Женщина — государственный деятель для Франции» на «Для всех французов».

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента, за высший государственный пост боролись 12 политиков. Французский лидер избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

На следующий день стало известно, что после подсчета 100% бюллетеней Макрон набрал в первом туре 27,84% голосов, а Ле Пен — 23,15%. Они продолжат президентскую гонку 24 апреля.

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