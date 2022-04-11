В Кремле опровергли слова Клинтона о приглашении России в НАТО

Соединенные Штаты неоднократно говорили о том, что вступление РФ в Североатлантический альянс (НАТО) невозможно. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он оценил слова 42-го президента США Билла Клинтона о том, что Россия якобы могла присоединиться к НАТО после распада СССР.

По его словам, в 1990-е годы Москва участвовала в программе «Партнерство во имя мира». Кроме того, был заключен основополагающий акт Россия — НАТО. РФ участвовала в некоторых совместных миротворческих операциях, а Вашингтон финансировал вывод российских войск из Прибалтики.

«Мне совершенно точно известно, что с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности такого членства. <...> Де-факто говорилось, что двери, наоборот, закрыты, потому что это принципиально невозможно», — прокомментировал слова Клинтона Песков.

Ранее, 21 февраля, президент России Владимир Путин рассказал о беседе с Биллом Клинтоном в 2000 году. Тогда российский лидер спросил американского коллегу, как бы в Белом доме отнеслись к вступлению России в НАТО. По его словам, реакция на вопрос внешне выглядела «весьма сдержанно».