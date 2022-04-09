Клинтон признался в предложении Путину и Ельцину членства России в НАТО

Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон признался в предложении российским президентам Борису Ельцину и Владимиру Путину членства России в НАТО.

«Всё это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — говорится в его статье для издания The Atlantic от 7 апреля.

По словам 42-го президента США, в 1990-е годы Москва участвовала в программе «Партнерство во имя мира», кроме того, был заключен Основополагающий акт Россия–НАТО, РФ участвовала в некоторых совместных миротворческих операциях, а Вашингтон финансировал вывод российских войск из Прибалтики.

Также Клинтон назвал ложными заявления, что Соединенные Штаты «игнорировали, не уважали и старались изолировать Россию», однако признал, что НАТО расширялось на восток вопреки возражениям Москвы. По его мнению, это была «правильная» политика.

Ранее, 21 февраля, президент России Владимир Путин рассказал о беседе с Биллом Клинтоном в 2000 году. Тогда российский лидер спросил американского коллегу, как бы в Белом доме отнеслись к вступлению России в НАТО. По его словам, реакция на вопрос внешне выглядела «весьма сдержанно».