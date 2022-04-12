В ГД заявили о планах США и НАТО превратить Украину в плацдарм для борьбы с РФ

США и Североатлантический альянс изначально собирались сделать из Украины плацдарм для борьбы с Россией. Об этом во вторник, 12 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Разве у кого-то еще могут оставаться сомнения в том, что Украина нуждается в демилитаризации и денацификации? США и НАТО изначально собирались превратить ее в плацдарм для борьбы с Россией, всё это время накачивая ее оружием и способствуя разгулу неофашизма», — подчеркнул он.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин указал на то, что Украина является средством для достижения целей Запада, не связанных с благополучием украинского народа. Помимо этого, он выразил согласие с тем, что США готовы противостоять России «до последнего украинца».

Также глава государства заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса идет по плану. Президент выразил признательность российским военным.

Кроме того, Путин отметил, что происходящее на Украине — трагедия, но выбора у России не было. Вопрос был только во времени, когда начнутся боевые действия, добавил он.

Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС добиваться урегулирования ситуации на Украине силовым путем. Помимо этого, он призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие. Боррель отметил, что соответствующее решение должно быть принято в течение нескольких дней, а не недель.

Как подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, такие заявления являются проявлением озлобленности и остервенелости.

В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о готовности Евросоюза выделить дополнительные €500 млн на военное оборудование для Украины. По его словам, таким образом поддержка ЕС, направленная на предоставление военной техники для этой страны, увеличится до €1,5 млрд.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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