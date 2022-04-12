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Путин назвал Украину средством для достижения целей Запада

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Украина является средством для достижения целей Запада, не связанных с благополучием украинского народа. Об этом заявил 12 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам состоявшихся в Благовещенске переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

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По словам главы государства, он согласен мнением, что США готовы противостоять России «до последнего украинца».

«Много говорят о том, что Соединенные Штаты готовы воевать с Россией «до последнего украинца» — и там говорят, и у нас говорят, — на самом деле так оно и есть», — сказал российский лидер.

Также глава государства заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса идет по плану. Президент выразил признательность российским военным. Он напомнил, что интенсивность боев связана с потерями, но задача России состоит в их минимизации.

Также Путин отметил, что происходящее на Украине — трагедия, но выбора у России не было.

Ранее в этот день президент заявил, что российские Воздушно-космические силы в ходе спецоперации по защите Донбасса действуют мужественно, эффективно и результативно. Он также выразил уверенность в том, что цели спецоперации будут достигнуты. Глава государства назвал благородными задачи, поставленные перед российскими военными.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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