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Белоусов заявил о желании большинства иностранных компаний остаться в России

Вице-премьер Белоусов заявил о желании большинства иностранных компаний остаться в России
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Иностранные владельцы западных компаний высказываются за то, чтобы оставить свой бизнес в России. По сравнению с теми, кто хочет уйти с российского рынка, желающих остаться на нем — большинство. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов во время выступления в Совете Федерации в среду, 13 апреля.

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«Нас хотят вынудить к резким действиям к работающим в РФ иностранным компаниям, но основная их часть, подавляющее большинство хочет остаться на нашем рынке», — заявил Белоусов.

Вице-премьер также отметил, что Россию провоцируют «на резкие действия» в отношении имущества ушедших из страны из-за санкций компаний, здесь в данном случае нужно руководствоваться не сиюминутными решениями, а взвешенной позицией.

При этом Белоусов добавил, что в целом он поддерживает идею введения внешней администрации в компаниях с иностранным участием, которые покидают российский рынок.

«Я не могу сказать, что я его (Законопроект о внешнем управлении. — Ред.) поддерживаю, но поддерживаю идею. Потому что надо смотреть детали, как там прописаны, какие процедуры. Но в целом, конечно, да», — сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.

Из-за спецоперации России по защите Донбасса многие западные компании объявили о приостановке или закрытии своего бизнеса в России. При этом некоторые ритейлеры отказались покидать российских рынок, даже несмотря на давление извне. К таковым, например, относятся торговые сети «Ашан» и «Леруа Мерлен». Многие компании просто продолжают работать, не делая никаких заявлений.

Ранее, 12 апреля, ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин прокомментировал, что внесенный в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с рынка России, в целом является достаточно стройным и логичным. Решение по таким компаниям будет принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов. А переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда.

9 марта Минэкономразвития предложило ввести внешнее управление в западных компаниях, которые ушли из РФ на фоне ситуации на Украине. Речь идет об организациях, которые принадлежат иностранцам минимум на 25%. Как рассказали «Известиям» в министерстве, таким образом российское правительство планирует сохранить рабочие места в иностранных предприятиях.

10 марта в правительство РФ и Генпрокуратуру был направлен список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы. В него вошло порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «рынок не терпит пустоты» и, если таковая образуется, она быстро или со временем «заполняется другими игроками».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса. Несогласные с ее проведением страны Запада начали вводить новые антироссийские санкции. Ряд брендов принял решение приостановить работу на территории страны. Среди них Carlsberg, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, H&M, Starbucks, McDonald's, Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Yum! Brands, Uniqlo, Hugo Boss, Victoria's Secret, служба международной доставки DHL, автомобильные компании Porsche, Audi и BMW, британский интернет-магазин ASOS и другие.

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