Юрист оценил проект о внешнем управлении иностранным бизнесом

Законопроект о внешнем управлении иностранным бизнесом в целом достаточно стройный и логичный. Об этом заявил «Известиям» ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин 12 апреля.

Ранее в этот же день в Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с рынка России. Решение по таким компаниям будет принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов. А переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда.

При этом иностранные собственники сохранят возможность возобновить работу в РФ или продать пакет акций. Так они смогут не потерять свой бизнес, а сотрудники компаний работу.

О том, что этот проект будет внесен в нижнюю палату, ранее в этот же день «Известиям» сообщил источник в аппарате Госдумы, а также подтвердили в пресс-службе одного из депутатов — авторов документа. Отмечалось, что этот механизм необходим для защиты национальных интересов РФ, в том числе обеспечения безопасности государства и финансовой стабильности, а также прав и законных интересов организаций, кредиторов, работников и общества.

Комментируя документ, юрист Уткин отметил, что в первоначальных редакциях этого проекта можно было чуть ли не сразу национализировать большинство иностранных предприятий, приостановивших деятельность на территории РФ, а сейчас к вопросу «подходят очень взвешенно».

Он указал, что здесь четко прослеживается главный тезис — если до конца второго квартала 2022 года компании не вернутся на прежние мощности, то к тому же большинству предприятий можно будет применить внешнее управление, поскольку объем продаж для его активации должен упасть минимум на треть.

«Сейчас это фактически главная правовая угроза для иностранных компаний, поскольку после «первичной истерии», в том числе и в политических кругах, все начали постепенно разбираться в вопросе и увидели, что западные бренды и оставили оклады на время приостановки работы, и не стали проводить массовых сокращений, и не стали разрывать договора аренды. Поэтому главным останется именно пункт о падении продаж», — добавил юрист.

Указывая на то, что внешнее управление предлагается вводить по решению суда, а регионы наделить ответственностью за принятие решения об инициации процедуры введения внешнего управления, Уткин подчеркнул, что это будет «реально правовой процесс, а не фикция в виде указа губернатора об условной национализации предприятия». Он указал на важность того, что компания-собственник может обратиться в межведомственную комиссию, которая будет осуществлять контроль над управлением, чтобы вернуть себе управление фирмой даже после того, как будет введено внешнее управление.

«Фактически, это не столько моментальное решение проблемы, сколько шаг, который должен дать понять западным компаниям, что в России у них будет возможность работать и после того, как политическое давление на них начнет спадать. Но ждать этого годами в РФ не намерены — отсюда и пункт о падении квартальных продаж более чем на треть относительно прошлого года», — заключил специалист.

При этом юрист, медиатор Юрий Капштык назвал проект закона о внешнем управлении иностранным бизнесом является противоречивым и малоэффективным.

«С его помощью пытаются удержать то, что не принадлежит нам», — сказал он «Известиям», добавив, что с помощью этого проекта пытаются скрыть ошибки управления в регионах, которые были допущены.

Медиатор считает, что нужно дорабатывать пробелы в российском законодательстве. В случае возвращения на рынок России, приостановившие свою деятельность компании должны пройти освидетельствование, пусть даже в Арбитражном суде, сказал он. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна принять такие меры, чтобы иностранные компании в случае возобновления работы в РФ заплатили штрафы, которые не показались бы им символическими, и чтобы впредь они подумали, стоит ли в будущем делать такие шаги, добавил он.

По словам Капштыка, России нужно заниматься развитием своей экономической безопасности и независимости. Правительственная программа по импортзамещению дает свои результаты, которые уже видны по многим направлениям, по которым страна достигла автономности.

9 марта Минэкономразвития предложило ввести внешнее управление в западных компаниях, которые ушли из РФ на фоне ситуации на Украине. Речь идет об организациях, которые принадлежат иностранцам минимум на 25%. Как рассказали «Известиям» в министерстве, таким образом российское правительство планирует сохранить рабочие места в иностранных предприятиях.

Зарубежные компании начали приостанавливать бизнес в РФ на фоне санкций Запада, которые были введены после того, как Москва начала операцию по защите Донбасса.

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