В ЕС попросили Зеленского доказать непричастность Киева к событиям в Буче

Один из ведущих европейских политиков потребовал от Киева предоставить доказательства о том, что события в городе Буча не являются инсценировкой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild 9 апреля.

«Покажите нам доказательства того, что это не постановка», — процитировал украинский лидер слова политика, имя которого он предпочел не называть.

Как пересказал этот фрагмент беседы с главой Украины журналист Пол Розенхаймер, на его вопрос был ли это глава правительства какой-либо из стран Евросоюза, Зеленский ответил утвердительно.

«Но он не хотел рассказывать, кто конкретно попросил его об этом», — объяснил корреспондент в своем Telegram-канале.

По неофициальным данным, речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

Ранее 6 апреля медэксперт Эдуард Туманов при анализе распространяющихся в западных и украинских СМИ фотографий из Бучи предположил, что снимки являются инсценировкой, а тела погибших были намеренно разложены на дороге ее авторами. Эксперт заявил, что эти люди погибли в разное время — не в один день.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном дал принципиальную оценку провокации украинских властей в городе Буча, сообщал телеканал «Звезда».

Украинская сторона 2 и 3 апреля распространила сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные Киевом фото и видео о якобы «преступлениях российских военных» в Буче являются провокацией.

4 апреля в Пентагоне отметили невозможность независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. По мнению американского оборонного ведомства, снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

Вместе с тем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проанализировать ситуацию в Буче и дать ей процессуальную оценку.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу. После этого министр иностранных дел Сергей Лавров назвал провокацию в Буче попыткой украинской стороны прервать переговорный процесс и выдвинуть новые условия взамен прежних договоренностей касаемо проведения спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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