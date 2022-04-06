Прямой эфир
Мир
Захарова осудила главу минкульта Польши за призыв отменить русскую культуру
Экономика
Курс доллара на Мосбирже впервые с 23 февраля опустился до 80 рублей
Мир
Песков предостерег от развертывания в Польше американских ракет
Мир
В Минобороны сообщили о применении пыток к российским военным на Украине
Мир
В Совфеде прокомментировали вынесение на голосование членства России в СПЧ ООН
Мир
Песков указал на закрытие окна для дипломатических отношений с Францией
Мир
Захарова назвала сокращение числа дипломатов РФ в Словении безответственным
Мир
В Минобороны России сообщили о единой системе биолабораторий США по всему миру
Мир
Посол назвал высылку сотрудников дипмиссии РФ из Эстонии недружественным шагом
Общество
В Финансовом университете сочли неоправданной идею десятидневных каникул в мае
Общество
Песков заявил о невозможности взлома видеосистемы Кремля хакерами Anonymous
Сюжет:

Медэксперт проанализировал распространяющиеся в СМИ фото из Бучи

Медэксперт Туманов проанализировал распространяющиеся в СМИ фото из Бучи
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Медэксперт Эдуард Туманов проанализировал в среду, 6 апреля, распространяющиеся в западных и украинских СМИ фотографии из Бучи. Он предположил, что снимки являются инсценировкой, а тела погибших были намеренно разложены на дороге ее авторами.

Демонизация с ущербом: подробности создания провокации в Буче
Что не так с историей о массовом убийстве мирных граждан под Киевом

«Эти люди погибли в разное время — не в один день», — сказал Туманов в беседе с RT.

Также эксперт обратил внимание на «различную степень выраженности трупных изменений при одинаковых условиях нахождения».

«Тут очень большой разброс... И что смущает: на фото, где обугленные трупы, — несоответствие места обнаружения погибшего характеру повреждения», — заявил он.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном дал принципиальную оценку провокации украинских властей в городе Буча, сообщает телеканал «Звезда».

Украинская сторона 2 и 3 апреля распространила сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные Киевом фото и видео о якобы «преступлениях российских военных» в Буче являются провокацией.

4 апреля в Пентагоне отметили невозможность независимо подтвердить информацию о событиях в Буче. По мнению американского оборонного ведомства, снимки, поступающие из этого города, требуют дальнейшего исследования.

Вместе с тем глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства проанализировать ситуацию в Буче и дать ей процессуальную оценку.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу. После этого министр иностранных дел Сергей Лавров назвал провокацию в Буче попыткой украинской стороны прервать переговорный процесс и выдвинуть новые условия взамен прежних договоренностей касаемо проведения спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022