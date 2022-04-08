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Прощание и похороны Владимира Жириновского. Главное

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6 апреля после продолжительной болезни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский в возрасте 75 лет. 8 апреля в Москве состоялись прощание и похороны политика. Как прошли траурные мероприятия — в материале «Известий».

Отпевание

Около 07:00 гроб с телом Жириновского доставили в храм Христа Спасителя для отпевания.

На поминальную службу приехали родные и близкие Жириновского, а также государственные деятели и парламентарии, в том числе коллеги по партии: Василий Власов, Борис Чернышов, Борис Пайкин и др.

Возле храма стояло много людей с цветами, все они пришли проститься с председателем политсилы.

Панихиду проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В ходе церемонии он произнес речь и заявил, что Жириновский всегда говорил то, что думает, без всяких компромиссов, и именно эта честная позиция и вызывала симпатию и признательность очень многих людей.

Из-за ожидаемо большого числа людей, желающих проводить председателя политсилы в последний путь, движение транспорта на улице Большая Дмитровка было решено перекрыть.

Церемония прощания

После отпевания траурный кортеж с телом Жириновского покинул территорию храма Христа Спасителя и направился в Колонный зал Дома союзов для проведения церемонии прощания. Проститься с политиком прибыл и президент России Владимир Путин. Глава государства положил букет красных роз на постамент и постоял несколько секунд у гроба.

На прощание с Жириновским также приехал его политический оппонент — лидер КПРФ Владимир Зюганов. По его словам, несмотря на разногласия между партиями и разность точек зрения, совместная работа политических сил принесла пользу российскому государству.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Жириновский был во многом «провидцем» и предвидел нынешнюю ситуацию на международной арене.

Возле Дома союзов выстроилась большая очередь из желающих проститься, гражданам было разрешено зайти в помещение, чтобы поприсутствовать на церемонии. У здания Госдумы в это время стояли автобусы ЛДПР с портретами Жириновского. Гражданскую панихиду пришлось продлить на час из-за большого числа людей.

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Похороны

Похороны лидера ЛДПР состоялись на Новодевичьем кладбище. При этом изначально источники сообщали, что Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище, где покоится мать политика и другие его родственники.

На кладбище присутствовал ограниченный круг гостей. В частности, на похоронах были спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов, члены высшего совета ЛДПР, родные и близкие лидера партии.

Солдаты почетного караула под звуки военного оркестра несли гроб, после он был установлен на специальном постаменте в черном шатре. Жириновский имел звание полковника запаса и был похоронен с воинскими почестям, включая оружейные залпы.

Болезнь и смерть

2 февраля Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом, врачи диагностировали обширное поражение легких — 75%. Политик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.

По данным «Известий», за пару дней до смерти в состоянии Жириновского росла отрицательная динамика, была высокая температура. Политик был на ИВЛ, ему продолжали оказывать антибактериальную терапию. Фиксировалась отечность нижних конечностей, врачи пытались найти очаг бактерий, но не получалось. У него развилась полиорганная недостаточность.

В Минздраве рассказали, что врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР.

Политическая карьера

Либерально-демократическую партию Советского Союза, основанную Жириновским и Владимиром Богачевым, Минюст СССР зарегистрировал 12 апреля 1991 года. Впоследствии в 1992 году политсила была переименована в Либерально-демократическую партию России.

С 2000 по 2011 год Жириновский занимал пост заместителя председателя Госдумы. С 1996 по 2008 год был делегатом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Баллотировался на пост президента России в 1991, 1996, 2000, 2012 и 2018 годах.

В 1998 году Жириновский получил степень доктора философских наук. Является заслуженным юристом России и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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