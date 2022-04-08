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Песков назвал Жириновского провидцем

Песков: Жириновский предвидел ситуацию, в которой Россия окажется на международной арене
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, скончавшийся в результате продолжительной болезни, предвидел нынешнюю ситуацию на международной арене. Об этом 8 апреля заявил «Известиям» представитель Кремля Дмитрий Песков.

«То, что он предвидел очень многое и во многом был таким провидцем — это однозначно. И, наверное, он тогда своими резкими, порой даже эпатажными какими-то поступками понимал ту ситуацию, в которой мы окажемся сейчас на международной арене», — подчеркнул он.

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Кроме того, Песков назвал доверительными отношения президента России Владимира Путина и Жириновского. По его словам, глава государства всегда слушал мнение лидера ЛДПР с интересом.

Ранее в этот день в храме Христа Спасителя состоялось отпевание Жириновского, которое провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На панихиду пришли родные и близкие политика, коллеги по партии, парламентарии и другие государственные деятели. У храма стояло много людей с цветами, все они пришли проститься с председателем политсилы.

Церемония прощания была организована в Колонном зале Доме союзов.

Похороны политика пройдут на Новодевичьем кладбище.

Политик скончался 6 апреля после долгой болезни. С 2 февраля он находился в больнице в Москве с коронавирусом. Медики диагностировали у него обширное поражение легких — 75%.

Жириновский — советский и российский политический деятель, председатель партии Либерально-демократической партии России, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ всех созывов, глава фракции ЛДПР в Госдуме с 21 декабря 2011 года. С 1996 по 2008 год политик был делегатом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Баллотировался на пост президента России в 1991, 1996, 2000, 2012 и 2018 годах.

В 1998 году основатель ЛДПР получил степень доктора философских наук. Является заслуженным юристом России и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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