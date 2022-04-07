Движение на Большой Дмитровке перекроют из-за церемонии прощания с Жириновским

Движение транспорта на улице Большая Дмитровка в Москве перекроют из-за проведения церемонии прощания с главой ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Движение по Большой Дмитровке от улицы Охотный Ряд до Дмитровского переулка будет перекрыто полностью с 06:00 пятницы, 8 апреля, и до окончания мероприятия, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Объехать данный участок можно будет со стороны улицы Охотный Ряд по Неглинной улице, Рахмановскому переулку, Петровке или Дмитровскому переулку, а также со стороны Тверской — по Глинищевскому переулку и другим соседним открытым улицам.

Церемония прощания с Жириновским пройдет в Колонном зале Дома союзов на улице Большая Дмитровка, 1 с 11:00 до 13:00, пишет НСН.

Ранее 7 апреля в Госдуме сообщили, что Жириновский будет похоронен 8 апреля на Новодевичьем кладбище. Отпевание пройдет в храме Христа Спасителя, начало в 08:00. Его проведет лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет сайт kp.ru.

Изначально источники сообщали, что похороны Жириновского могут пройти на Троекуровском кладбище, где покоится мать политика, а также другие родственники, уточняет телеканал «360».

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. О его кончине сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, уточняет RT.

В начале февраля его госпитализировали в ЦКБ в Москве с коронавирусом. Врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь, уточняет «Москва 24» со ссылкой на Минздрав РФ.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР, назвал Жириновского опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

Как отметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, память о лидере ЛДПР будет увековечена в названии общественных мест российской столицы.