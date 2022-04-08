Однопартийцы приехали проститься с Жириновским в храм Христа Спасителя

Однопартийцы и желающие проститься с лидером ЛДПР — российским политиком Владимиром Жириновским прибыли в храм Христа Спасителя, где 8 апреля пройдет отпевание. Среди приехавших — молодые члены партии: Василий Власов, Борис Чернышов, Борис Пайкин и другие. Отпевание проведет патриарх Кирилл.

Накануне, 7 апреля, после заседания высшего партийного совета ЛДПР замруководителя фракции Ярослав Нилов сообщил, что депутаты решили ходатайствовать за переименование Лукова переулка, где находится штаб-квартира ЛДПР и откуда начиналась ее история, в переулок Жириновского.

О смерти 75-летнего политика стало известно 6 апреля. Лидер ЛДПР скончался после продолжительной болезни. 2 февраля он был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%.

Соболезнования в связи со смертью Жириновского выразили многие политики, в том числе президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил, что основатель и бессменный лидер одной из старейших партий страны внес большой вклад в становление и развитие отечественного парламентаризма и законодательства.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент приедет на церемонию прощания.

Владимир Жириновский — советский и российский политический деятель, председатель партии ЛДПР, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации всех созывов, глава фракции ЛДПР в Госдуме с 21 декабря 2011 года.

12 апреля 1991 года Минюст СССР зарегистрировал основанную Жириновским и Владимиром Богачевым Либерально-демократическую партию Советского Союза, которую в 1992 году переименовали в Либерально-демократическую партию России.

С 2000 по 2011 год В.В. Жириновский занимал пост заместителя председателя Госдумы. С 1996 по 2008 год — делегат Парламентской ассамблеи Совета Европы. Баллотировался на пост президента России в 1991, 1996, 2000, 2012 и 2018 годах.

В 1998 году получил степень доктора философских наук. Является заслуженным юристом России и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».