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Путин приедет на прощание с Жириновским

Пресс-секретарь Песков: Путин обязательно простится с Жириновским
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Президент России Владимир Путин приедет на прощание с лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом сообщил в четверг, 7 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент обязательно попрощается с Жириновским», — сказал Песков журналистам.

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Он отметил, что Владимир Жириновский был неотъемлемой частью новейшей истории России и его болезнь и смерть многих задели за живое.

«Во многом новейшая история связана с тем, чем он занимался, что он делал. То, что он делал, было направлено на улучшение жизни людей и укрепление нашей страны», — добавил Песков.

Прощание с лидером ЛДПР пройдет в пятницу, 8 апреля, с 11.00 до 13.00 в Колонном зале Дома союзов.

О смерти 75-летнего политика сообщил 6 марта спикер Вячеслав Володин на заседании Госдумы.

Соболезнования в связи со смертью Жириновского выразили многие политики, в том числе глава государства. Путин отметил, что основатель и бессменный лидер одной из старейших партий страны внес большой вклад в становление и развитие отечественного парламентаризма и законодательства, а также был энергичным и открытым к общению человеком.

В начале февраля Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, периодически его вводили его в медикаментозный сон. В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за его жизнь.

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