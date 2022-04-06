В Минздраве заявили о борьбе врачей за жизнь Жириновского

Врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом 6 апреля сообщили в Минздраве РФ.

«Ведущие специалисты, врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь. Министерство здравоохранения выражает соболезнования близким и коллегам Владимира Вольфовича», — сказано в сообщении.

О смерти политика ранее в этот день сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Жириновский ушел из жизни в возрасте 75 лет.

По данным «Известий», за пару дней до смерти в состоянии Жириновского росла отрицательная динамика, была высокая температура. Политик был на ИВЛ, ему продолжали оказывать антибактериальную терапию. Фиксировалась отечность нижних конечностей, врачи пытались найти очаг бактерий, но не получалось.

Жириновского 2 февраля госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Политик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.

16 марта сообщалось об улучшении в состоянии здоровья лидера ЛДПР — политик мог продолжительное время обходиться без аппарата искусственного дыхания. Однако уже через четыре дня, 20 марта, источник «Известий» заявил, что у Жириновского начался сепсис, в связи с чем было принято решение об очередном введении пациента в состояние медикаментозной комы.