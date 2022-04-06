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Стали известны подробности о состоянии Жириновского незадолго до смерти

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За пару дней до смерти отрицательная динамика в состоянии лидера ЛДПР Владимира Жириновского росла, была высокая температура. Эта информация поступила «Известиям» 6 апреля.

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По данным издания, политик был на искусственной вентиляции легких, медики продолжали антибактериальную терапию. Также фиксировалась отечность нижних конечностей, врачи пытались найти очаг бактерий, но не получалось.

Врачи диагностировали политику полиорганную недостаточность.

О смерти Владимира Жириновского стало известно 6 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты нижней палаты парламента почтили память умершего минутой молчания и объявили перерыв в заседании.

Политика 2 февраля доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. 16 марта сообщалось об улучшении в состоянии здоровья лидера ЛДПР — политик мог продолжительное время обходиться без аппарата искусственного дыхания.

Однако уже через четыре дня, 20 марта, источник «Известий» заявил, что у Жириновского начался сепсис. Пациента ввели в состояние медикаментозной комы. 25 марта Минздрав заявил о стабильно тяжелом состоянии политика.

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