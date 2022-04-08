Патриарх Кирилл заявил о бескомпромиссной позиции Жириновского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Владимир Жириновский всегда говорил, что думает, без всяких компромиссов. 8 апреля в Храме Христа Спасителя проходит отпевание лидера ЛДПР, скончавшегося в среду после тяжелой болезни.

«Владимир Вольфович был выдающимся политическим деятелем современной России, он обладал многими способностями, талантами, был ярким и убедительным человеком, когда, поднимаясь на трибуну — на любую трибуну, выражал свою точку зрения. Но что, может быть, самое важное и что, может быть, и явилось причиной высокого уважения, которое стяжал покойный в нашем народе, а для многих и любовь, так это та искренность, с которой он отстаивал свои убеждения. Хотя он был дипломатом по образованию и по части своей биографии, на трибуне он не был дипломатом», — отметил патриарх.

Он подчеркнул, что Жириновский «говорил то, что он думал, без всяких компромиссов, и именно эта честная позиция и вызывала симпатию и признательность очень многих людей».

«Вне зависимости от того, как даже стоящие здесь, вокруг гроба, относились к политическим взглядам покойного, я думаю, что все испытывают сегодня чувство скорби, глубочайшего сожаления о том, что мы расстаемся с этим ярким и удивительным человеком», — сказал предстоятель Русской православной церкви.

По словам патриарха, лидер ЛДПР внес очень важный вклад в политическую жизнь современной России.

После отпевания состоится церемония прощания с политиком, она пройдет в Колонном зале Дома союзов с 11:00 до 13:00 мск. Похоронят политика на Новодевичьем кладбище.

Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. 2 февраля его госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом, врачи диагностировали обширное поражение легких — 75%. В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР.

Соболезнования в связи со смертью политика о выразили многие политики, в том числе президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил, что основатель и бессменный лидер одной из старейших партий страны внес большой вклад в становление и развитие отечественного парламентаризма и законодательства.

Либерально-демократическую партию Советского Союза, основанную Жириновским и Владимиром Богачевым, Минюст СССР зарегистрировал 12 апреля 1991 года. Впоследствии в 1992 году политсила была переименована переименовали в Либерально-демократическую партию России.

С 2000 по 2011 год Жириновский занимал пост заместителя председателя Госдумы. С 1996 по 2008 год был делегатом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Баллотировался на пост президента России в 1991, 1996, 2000, 2012 и 2018 годах.

В 1998 году получил степень доктора философских наук. Является заслуженным юристом России и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».