Лидер КПРФ Геннадий Зюганов простился с Жириновским

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов простился с Владимиром Жириновским. Церемония прощания с ушедшим из жизни лидером ЛДПР проходит в пятницу, 8 апреля, в Колонном зале Дома союзов.

По словам политика, несмотря на разногласия между партиями и разность точек зрения, совместная работа политических сил принесла пользу российскому государству.

Ранее с Жириновским простился президент России Владимир Путин. Глава государства положил букет цветов на постамент у гроба.

Также в пятницу прошло отпевание политика в храме Христа Спасителя, которое провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Во время прощального слова он отметил, что Жириновский всегда говорил, что думает, без всяких компромиссов, а также внес важный вклад в политическую жизнь современной России.

На отпевание пришли родные и близкие политика, коллеги по партии, парламентарии и другие государственные деятели. У храма стояло много людей с цветами, все они пришли проститься с председателем политсилы.

Возле Дома Союзов выстроилась большая очередь из желающих проститься, гражданам разрешено зайти в помещение, чтобы поприсутствовать на церемонии. У здания Госдумы стоят автобусы ЛДПР с портретами Жириновского.

Похоронят Жириновского на Новодевичьем кладбище.

Лидер ЛДПР скончался 6 апреля после продолжительной болезни. С 2 февраля он находился в больнице в Москве с коронавирусом. Медики диагностировали у него обширное поражение легких — 75%.

Соболезнования в связи со смертью Жириновского выразили многие политики, в том числе Владимир Путин. Российский лидер отметил, что основатель и бессменный лидер одной из старейших партий страны внес большой вклад в становление и развитие отечественного парламентаризма и законодательства.

Либерально-демократическую партию Советского Союза, основанную Жириновским и Владимиром Богачевым, Минюст СССР зарегистрировал 12 апреля 1991 года. D 1992 году политсила была переименована в Либерально-демократическую партию России.

С 2000 по 2011 год Жириновский занимал пост заместителя председателя Госдумы. С 1996 по 2008 год был делегатом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Баллотировался на пост президента России в 1991, 1996, 2000, 2012 и 2018 годах.

В 1998 году Жириновский получил степень доктора философских наук. Являлся заслуженным юристом России и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».