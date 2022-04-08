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Гражданскую панихиду по Жириновскому продлили из-за большого количества людей

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Церемонию прощания с лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским, которая должна была закончиться 8 апреля в 13:00, продлили из-за большого количества желающих проститься с политиком. Мероприятие проходит в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы.

Прощание продлили на час, после этого гроб с телом Жириновского повезли на Новодевичье кладбище.

С лидером партии ЛДПР первыми простились президент России Владимир Путин и глава КПРФ Геннадий Зюганов. Глава государства положил букет цветов на постамент, постоял у гроба, после чего перекрестился. Он отметил, что основатель ЛДПР внес большой вклад в становление и развитие отечественного парламентаризма и законодательства. Зюганов же напомнил о кооперации на благо России, несмотря на разногласия между фракциями.

Также губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал Жириновского пророком и подчеркнул, что его дело будет жить вечно.

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Ранее в этот день в храме Христа Спасителя состоялось отпевание политика, которое провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Во время прощального слова он отметил, что Жириновский всегда говорил, что думает, без всяких компромиссов, а также внес важный вклад в политическую жизнь современной России.

Лидер ЛДПР скончался 6 апреля после продолжительной болезни. С 2 февраля он находился в больнице в Москве с коронавирусом. Медики диагностировали у него обширное поражение легких — 75%.

Либерально-демократическую партию Советского Союза, основанную Жириновским и Владимиром Богачевым, Минюст СССР зарегистрировал 12 апреля 1991 года. В 1992 году политсила была переименована в Либерально-демократическую партию России.

С 2000 по 2011 год Жириновский занимал пост заместителя председателя Госдумы. С 1996 по 2008 год был делегатом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Баллотировался на пост президента России в 1991, 1996, 2000, 2012 и 2018 годах.

В 1998 году Жириновский получил степень доктора философских наук. Являлся заслуженным юристом России и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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