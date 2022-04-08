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Гроб с телом Жириновского доставили в Храм Христа Спасителя

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Гроб с покойным главой ЛДПР Владимиром Жириновским доставили в Храм Христа Спасителя, о чем стало известно в пятницу, 8 апреля.

В Храме состоится отпевание умершего политика. Ритуал проведет лично Патриарх Кирилл.

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О смерти 75-летнего политика сообщил 6 марта спикер Вячеслав Володин на заседании Госдумы.

Прощание с Владимиром Жириновским пройдет в пятницу, 8 апреля, с 11:00 до 13:00 в Колонном зале Дома союзов. Президент России Владимир Путин приедет на церемонию, сообщил 7 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Соболезнования в связи со смертью Жириновского выразили многие политики, в том числе Путин. Российский лидер отметил, что основатель и бессменный лидер одной из старейших партий страны внес большой вклад в становление и развитие отечественного парламентаризма и законодательства, а также был энергичным и открытым к общению человеком.

В начале февраля Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, периодически его вводили в медикаментозный сон. В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за его жизнь.

Владимир Жириновский — советский и российский политический деятель, председатель партии ЛДПР, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации всех созывов, глава фракции ЛДПР в Госдуме с 21 декабря 2011 года.

12 апреля 1991 года Минюст СССР зарегистрировал основанную Жириновским и Владимиром Богачевым Либерально-демократическую партию Советского Союза, которую в 1992 году переименовали в Либерально-демократическую партию России.

С 2000 по 2011 год занимал пост заместителя председателя Госдумы. С 1996 по 2008 год — делегат Парламентской ассамблеи Совета Европы. Баллотировался на пост президента России в 1991, 1996, 2000, 2012 и 2018 годах.

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