Траурный кортеж с телом Жириновского покинул храм Христа Спасителя

Траурный кортеж с телом лидера ЛДПР Владимира Жириновского в пятницу, 8 апреля, покинул территорию храма Христа Спасителя, где проходило отпевание политика, скончавшегося 6 апреля.

На кадрах с места можно увидеть, как многочисленная колонна автомобилей выезжает за пределы территории храма.

Незадолго до этого из храма вынесли тело Жириновского после отпевания, которое провел патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Во время прощального слова он отметил, что Жириновский всегда говорил, что думает, без всяких компромиссов, а также внес важный вклад в политическую жизнь современной России.

Почтить память политика пришли его однопартийцы, коллеги и родственники. У храма стояло много людей с цветами, все они пришли проститься с председателем политсилы.

В Колонном зале Дома союзов с 11:00 до 13:00 пройдет прощание с лидером ЛДПР. После этого его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. 2 февраля его доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом, врачи диагностировали обширное поражение легких — 75%.

Соболезнования в связи со смертью Жириновского выразили многие политики, в том числе президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил, что основатель и бессменный лидер одной из старейших партий страны внес большой вклад в становление и развитие отечественного парламентаризма и законодательства.

Либерально-демократическую партию Советского Союза, основанную Жириновским и Владимиром Богачевым, Минюст СССР зарегистрировал 12 апреля 1991 года. Впоследствии в 1992 году политсила была переименована в Либерально-демократическую партию России.

С 2000 по 2011 год Жириновский занимал пост заместителя председателя Госдумы. С 1996 по 2008 год был делегатом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Баллотировался на пост президента России в 1991, 1996, 2000, 2012 и 2018 годах.

В 1998 году Жириновский получил степень доктора философских наук. Является заслуженным юристом России и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».