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Посол России назвал необоснованной высылку дипломатов из Австрии

Посол России Любинский: Австрия не доказала противоправные действия высылаемых дипломатов
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Москва расценивает решение Австрии выслать дипломатов России как недружественное и необоснованное. Об этом 7 апреля заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы
Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

«Не прошло и 48 часов с момента последнего вызова российского посла в МИД Австрии для демарша по Украине, и Вена объявляет персона нон грата четырех российских дипломатов. Абсолютно необоснованно», — сказал он журналистам.

По словам посла, Вена не предоставила никаких доказательств противоправной деятельности дипломатов.

«Расцениваем объявленные МИД Австрии решения как откровенно недружественные, наносящие еще один серьезный удар по структуре наших двусторонних отношений, выстраивавшихся десятилетиями. Такая близорукая позиция не может не вызывать сожаления», — резюмировал Любинский.

О высылке сотрудников российских дипмиссий в Вене австрийская сторона объявила ранее в этот день. В МИД страны указали, что сотрудник посольства РФ и трое дипломатов из консульства в Зальцбурге должны покинуть государство до 12 апреля.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь подчеркнула, что Москва ответит на данный шаг Австрии.

Как отмечала Захарова 6 апреля, в последние десятилетия западные страны используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом указывал на то, что такие решения стран Евросоюза осложнят общение стран и неминуемо приведут к ответным шагам.

За последние месяцы решения о высылке российских дипломатов приняли Польша (45 дипломатов), Германия (40), Италия (30), Испания (25), Бельгия (21), Нидерланды (17), Дания (15), Болгария (12), Португалия (10), Ирландия (4), Швеция (3), Чехия (1), Румыния (10), Эстония (17), Литва (4) и Латвия (13).

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