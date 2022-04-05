Прямой эфир
Происшествия
В Севастополе задержаны повреждавшие машины с буквой Z злоумышленники
Мир
Германия отдала Украине почти всё подходящее оружие со склада ВС страны
Мир
Боррель анонсировал выдворение ряда дипломатов из постпредства РФ при ЕС
Мир
Столтенберг заявил о важности сотрудничества НАТО с Россией
Мир
Словения намерена сократить число сотрудников посольства РФ в Любляне
Интернет
Rutube обновил дизайн платформы и добавил возможность комментировать видео
Мир
МИД РФ пообещал ответить Эстонии на высылку сотрудников российского посольства
Мир
Посол РФ в Австрии указал на фейки местных СМИ по ситуации в Буче
Общество
Бастрыкин поручил дать оценку готовящейся провокации в отношении войск РФ
Недвижимость
Утверждены новые меры поддержки застройщиков
Экономика
Путин поручил увеличить собственное производство сельхозтехники и оборудования
Сюжет:

Посол РФ заявил о необоснованности высылки российских дипломатов из Дании

Посол РФ заявил, что Дания не представила доказательств противоправной деятельности высылаемых дипломатов
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дания не представила никаких доказательств противоправной деятельности высылаемых дипломатов РФ. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

Полная Чехарда: Прага подталкивает Евросоюз на дипломатический «бойкот»
В МИД Литвы заявили, что страны НАТО и ЕС обсуждают возможность коллективной высылки работников посольств РФ

Ранее в этот день Дания заявила о высылке 15 российских дипломатов.

«Это почти половина сотрудников, которые имеют дипломатические паспорта. Этот шаг никак не обоснован, датская сторона не представила никаких доказательств их противоправной деятельности», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что работать будет намного сложнее, но все основные функции посольство будет выполнять.

«Будет оказывать необходимую консульскую помощь нашим соотечественникам», — подчеркнул Барбин.

В свою очередь атташе посольства России в Дании Мария Сыроватко заявила «Известиям», что решение властей Дании выслать российских дипломатов не имеет никаких оснований и направлено на дальнейшее разрушение отношений. Она подчеркнула, что без ответа этот шаг Дании не останется.

Кроме того, о высылке 13 российских дипломатов объявила Латвия, вслед за ней власти Эстонии приняли решение выслать из страны 14 сотрудников российской дипмиссии, Швеция вышлет трех дипломатов, также Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов по соображениям «национальной безопасности».

Накануне посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Тогда же стало известно о постановлении литовского правительства понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой. Латвия вслед за Литвой заявила об аналогичном намерении.

МИД анонсировал ответные действия РФ.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ. Как 5 апреля отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022