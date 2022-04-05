Посол РФ заявил о необоснованности высылки российских дипломатов из Дании

Дания не представила никаких доказательств противоправной деятельности высылаемых дипломатов РФ. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

Ранее в этот день Дания заявила о высылке 15 российских дипломатов.

«Это почти половина сотрудников, которые имеют дипломатические паспорта. Этот шаг никак не обоснован, датская сторона не представила никаких доказательств их противоправной деятельности», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что работать будет намного сложнее, но все основные функции посольство будет выполнять.

«Будет оказывать необходимую консульскую помощь нашим соотечественникам», — подчеркнул Барбин.

В свою очередь атташе посольства России в Дании Мария Сыроватко заявила «Известиям», что решение властей Дании выслать российских дипломатов не имеет никаких оснований и направлено на дальнейшее разрушение отношений. Она подчеркнула, что без ответа этот шаг Дании не останется.

Кроме того, о высылке 13 российских дипломатов объявила Латвия, вслед за ней власти Эстонии приняли решение выслать из страны 14 сотрудников российской дипмиссии, Швеция вышлет трех дипломатов, также Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов по соображениям «национальной безопасности».

Накануне посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Тогда же стало известно о постановлении литовского правительства понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой. Латвия вслед за Литвой заявила об аналогичном намерении.

МИД анонсировал ответные действия РФ.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ. Как 5 апреля отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.