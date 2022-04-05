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Посольство РФ в Дании назвало необоснованной высылку российских дипломатов

Посольство РФ в Дании: решение о высылке дипломатов направлено на дальнейшее разрушение отношений
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Решение властей Дании выслать 15 российских дипломатов не имеет никаких оснований и направлено на дальнейшее разрушение отношений. Об этом во вторник, 5 апреля, рассказала «Известиям» атташе посольства России в Дании Мария Сыроватко.

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Она отметила, что посла вызвали в МИД Дании, где сообщили о высылке российских дипсотрудников, которых датские спецслужбы подозревают в принадлежности к разведке РФ.

«Никаких доказательств представлено не было. Все сотрудники российских загранучреждений в Дании в своей деятельности строго следуют положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях. Этот шаг датской стороны не имеет под собой никаких оснований и направлен на дальнейшее разрушение отношений между нашими странами. Без ответа он не останется», — подчеркнула атташе.

Несмотря на значительное сокращение численности дипломатических сотрудников посольства, консульские услуги будут оказываться соотечественникам в полном объеме, добавила Сыроватко.

Ранее в этот день Дания заявила о высылке 15 российских дипломатов. Кроме того, 25 российских дипломатов персонами нон грата объявила Испания, а Швеция высылает трех сотрудников российской дипмиссии.

Италия 5 апреля объявила о высылке 30 российских дипломатов по соображениям «национальной безопасности». Схожие меры приняла Франция, точное число объявленных персонами нон грата дипломатов не называется. По данным СМИ, речь идет о 30 сотрудниках дипмиссий.

Накануне в посольстве РФ в Берлине сообщили, что в Германии намерены выслать из страны 40 сотрудников российской дипмиссии.

В тот же день и посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну. Тогда же стало известно о постановлении литовского правительства понизить уровень дипломатического представительства между Вильнюсом и Москвой. Латвия вслед за Литвой заявила, что намерена понизить уровень дипотношений с Россией.

МИД РФ анонсировал ответные действия.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко указал, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является уже заранее спланированной кампанией, которая наносит ощутимый ущерб двусторонним отношениям.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который и дальше осложнит общение между странами, а также неминуемо приведет к ответным шагам.

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